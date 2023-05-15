Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin son bilgileri verdi. Yener, "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir" dedi. Peki, Seçim 2. tura mı kaldı? Seçim 2. tura uzayacak mı? Seçimin 2. turu ne zaman yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener tarafından yapılan açıklama ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edilen Seçim 2. tura mı kaldı? Sorusu yanıt buldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin son bilgileri verdi. Konuya ilişkin olarak en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de Seçimin 2. turu ne zaman yapılacak? Sorusu oldu. Peki, Seçim 2. tura mı kaldı? Seçim 2. tura uzayacak mı? Seçimin 2. turu ne zaman yapılacak?

SEÇİM 2. TURA MI KALDI?

Yener, "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir. Adaylar yeterli oyu alamadı, bu nedenle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak." dedi.

"SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

Yener, adayların kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

ADAYLARIN OY ORANI

Yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.5

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88

Sinan Oğan yüzde 5.2