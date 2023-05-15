Seçim 2. tura mı kaldı? 2023 seçimleri resmi olarak ikinci tura kaldı mı? Yurt dışı oylarıyla ilk turda seçim bitebilir mi, seçim kesin 2. tura mı kal

Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, yurt dışı oylarının sayımı ise devam ediyor. Yurt içi oy sayımlarına göre seçimlerin 2. tura kalması kesinleşti mi merak ediliyor. Peki, Seçim 2. tura mı kaldı? 2023 seçimleri resmi olarak ikinci tura kaldı mı? Yurt dışı oylarıyla ilk turda seçim bitebilir mi, seçim kesin 2. tura mı kaldı? İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının yurt dışı sandıklarında devam ettiğini belirterek, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır." dedi. Peki, Seçim 2. tura mı kaldı? 2023 seçimleri resmi olarak ikinci tura kaldı mı? Yurt dışı oylarıyla ilk turda seçim bitebilir mi, seçim kesin 2. tura mı kaldı?

SEÇİMLER 2. TURA MI KALDI, 2. TUR KESİNLEŞTİ Mİ?

Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, yurt dışı oylarının sayımı ise devam ediyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.5, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.8 olarak görülüyor. Son verileri paylaşan YSK Başkanı Yener, "Adaylar kazanmak için yeterli oyu alamadı, bu nedenle seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak." dedi.

Yener, adayların kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadığını söyleyerek şöyle devam etti: "Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür. 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir."

14 MAYIS SEÇİMLERDE KİM KAÇ OY ALDI?

Yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.51

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88

- Sinan Oğan yüzde 5.2

2. TUR NE ZAMAN YAPILACAK?

Seçimlerde 2. turun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren YSK Başkanı Yener, "Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.