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Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? Seçim 2. tur ne zaman yapılacak?

Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? Seçim 2. tur ne zaman yapılacak?

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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? Seçim 2. tur ne zaman yapılacak? sorularını araştırıyor. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidecek ve vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? Seçim 2. tur ne zaman yapılacak?

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Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? sorusu seçime kısa süre kalmasıyla beraber gündeme geldi. Seçime az zaman kala en çok merak edilenler arasında ise Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? Seçim 2. tur ne zaman yapılacak? soruları yer aldı. Peki, Seçim 2.tura kalırsa ne zaman yapılır? Seçim 2. tur ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

SEÇİM 2. TURA KAIRSA NE ZAMAN YAPILIR?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıkladı.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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