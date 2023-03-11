Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kararnamesini imzalamasının ardından seçimin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. 2023 seçimlerinin 2. tura kalırsa hangi gün olacağı merak konusu oldu. Peki, Seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladı. 2023 seçimlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 Cumhurbaşkanı seçimi ne zaman?Detaylar haberimizde...

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına yönelik kararnameyi imzaladı. İmza sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Resmi gazetede yayımlanacak bu kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının hemen sonrasında söz konusu karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

Yarınki resmi gazetede yayımlanacak bu kararın özellikle ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.