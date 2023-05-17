Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olur? Seçime kaç gün kaldı?

Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olur, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. YSK'nın son resmi verilerine göre 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Bunun ardından vatandaşlar 2. turun hangi gün, ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, 2. tur ne zaman? Seçimlerde 2. tur hangi gün, 28 Mayıs 2023 Pazar günü mü? Seçimlerde 2. turda sadece Erdoğan ve Kılıçdaroğlu mu olacak? İşte detaylar...

SEÇİM 2.TURA KALIRSA NE ZAMAN OLUR?

Seçimlerde 2. turun nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren YSK Başkanı Yener, "Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Seçimlerde 2. tur 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacaktır. Buna göre, seçime 11 gün kaldı.