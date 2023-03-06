14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken vatandaşlar seçimle ilgili detayları araştırmaya başladı. Konu hakkında ayrıntılar merak edilirken Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olur, araştırıldı. Peki, Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olur?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde deprem ve seçim var

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı cephelerinde yaşananlar gündem olurken Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olur ve 2. tur ne zaman gibi konular araştırıldı. Peki, Seçim 2. tura kalırsa ne zaman olur? 2. tur ne zaman?

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN OLUR?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıkladı.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.