Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Saat 22.34 itibarıyla sandıkların yüzde 85.82'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 50.13; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.09, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.31 olarak görülüyor. Arama motorlarında ise Seçim 2.tura kalır mı? 2.tur seçim ne zaman? Seçim ikinci tura kalırsa ne olur? soruları araştırılıyor.

Seçim 2.tura kalır mı? merak ediliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Peki, Seçim 2.tura kalır mı? 2.tur seçim ne zaman? Seçim ikinci tura kalırsa ne olur?

SEÇİM 2.TURA KALIR MI?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin son durumu belli olacak.

SEÇİM 2. TUR NE ZAMAN?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıkladı.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.