Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Saat 23.40 itibarıyla sandıkların yüzde 92'si açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.76, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.48, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.30 olarak görülüyor. Seçim hala devam ederken arama motorlarında Seçim 2.tura kaldı mı? 14 Mayıs seçimi ikinci tura kalacak mı? Seçim ikinci tur ne zaman yapılacak? soruları aratılıyor.

Seçim 2.tura kaldı mı? merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Vatandaşlar ise seçimi takip ederken arama motorlarında Seçim 2.tura kaldı mı? 14 Mayıs seçimi ikinci tura kalacak mı? Seçim ikinci tur ne zaman yapılacak? sorularını araştırmakta.

SEÇİM 2.TURA KALDI MI?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin son durumu belli olacak.

SEÇİM 2. TUR NE ZAMAN?

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşmasında 1950 seçimlerine atıfta bulunarak seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını açıkladı.

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde ilk oylamayı takip eden ikinci Pazar günü yapılacak. Yani, seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü bir oylama daha yapılacak.