Seçil Gür kimdir? 11 Mart TV8 konuğu Seçil Gür kaç yaşında, nereli?

Şarkılarıyla beğeni toplayan Seçil Gür, özel hayatıyla da magazin gündeminin üst sırlarında yer alıyor. Şarkıları ile milyonlara seslenen Seçil Gür bu kez özel hayatıyla gündem oldu ve hakkında merak dolu sorular soruldu. Peki, Seçil Gür kimdir? Seçil Gür kaç yaşında, nereli?

SEÇİL GÜR KİMDİR?

EĞİTİM: İTÜ Devlet Konservatuarı ENSTRÜMANLAR : Ud, Piyano ALDIĞI EĞİTİMLER: Şan, ud, piyano, batı ve Türk Müziği solfeji, üslup, repartuar, mimik ve diksiyon.

Seçil, yılın ilk günü 1 Ocak'da Almanya'nın Hof kasabasında dünya'ya geldi. Aslen Adanalı'dır. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası viola sanatçısı Meral Sayın'dan aldığı solfej dersleriyle başladı. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a geldi. Kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni Hande Özyürek'in teşviki ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin çok değerli hocası saygıdeğer Sema Çal'dan opera eğitimi alıp çeşitli antik aria eserlerini icra etti.

Seçil Gür

2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını Nevzat Atlığ, Münip Utandı, Mustafa Doğan Dikmen, Cengiz Ünal, Emel Şenocak, Erol Uras, Sinem Özdemir, Mehmet Emin Bitmez, Nurlu Eral, Emin Baykırkık gibi çok değerli hocalardan şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, uslup repertuar ve mimik diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.

Nevzat Atlığ yönetimindeki Tamburi Mustafa Çavuş Efendi ve neva-kar konserlerinde korist-solist olarak görev aldı. Yine 2009 yılında Altunizade Kültür Merkezinde düzenlenen Emel Şenocak yönetimindeki çeşitli konserlerde görev alan ve saygıdeğer Erol Parlak ve Cenk Öztürk yönetimindeki konserlerde de aktif olarak görev alan Seçil, 2011'de akademik eğitimini tamamladı.

2008 yılında Stüdyo Oyuncuları çatısı altında Şahika Tekand ve Esad Tekand'dan oyunculuk ve sanat tarihi üzerine eğitim aldı. Ayrıca eğitim kurumlarında eğitmenlik görevi de üstlenen Seçil, aynı zamanda beste-söz yazarlığı, konser etkinliklerini de sürdürüyor. Albüm çalışmalarının devam etmesinin yanısıra sahne performansına devam etmektedir.

Seçil Gür

Kendi resmi web sayfasında 1 Ocak doğumlu olduğunu ancak kaç yılında dünyaya geldiğini belirtmemiştir.

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