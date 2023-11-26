SEÇİL ERZAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli? Ünlü futbolcuları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ne yaptı, kimleri dolandırdı?

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir banka şubesindeki kasasında 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 Ata altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi. Peki, Seçil Erzan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü futbolcuları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ne yaptı, kimleri dolandırdı? İşte detaylar…

18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlanan banka müdürü Seçil Erzan'ın Çorlu'daki bir banka şubesinde altınları olduğu ortaya çıktı.Peki, Seçil Erzan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü futbolcuları dolandıran banka müdürü Seçil Erzan ne yaptı, kimleri dolandırdı? Detaylar haberimizdedir…

SEÇİL ERZAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Seçil Erzan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini Çorlu Lisesi'nde tamamlayan Erzan, üniversite eğitimini ise Kocaeli'de gerçekleştirdi. Çorlu'da bir bankada 10 yıl şube müdürü olarak çalıştıktan sonra İstanbul'da şube müdürlüğüne atandı.

2013'te çalıştığı banka ve Galatasaray arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in finansal danışmanlığını yaptı. Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir 'fon' vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu.

ÜNLÜ FUTBOLCULARI DOLANDIRAN BANKA MÜDÜRÜ SEÇİL ERZAN NE YAPTI, KİMLERİ DOLANDIRDI?

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlanan banka müdürü Seçil Erzan'ın Çorlu'daki bir banka şubesinde altınları olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak görev yaptığı belirtiliyor. Erzan'ın müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı olarak 2 milyon dolar alarak, bu parayı yüksek kar vaadiyle geri ödeyeceği taahhüdünde bulunduğu ifade ediliyor. İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e karşılığında verilen yazılı belgelerin ardından Çeviker'in Erzan'a ulaşamadığı ve durumu bankaya bildirdiği belirtiliyor. Banka tarafından yapılan araştırmanın ardından Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydediliyor.

Seçil Erzan

ARALARINDA 18 ÜNLÜ FUTBOLCUNUN OLDUĞU ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRDI

Sanık Erzan'ın, futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, güvenilir bir fonun varlığını iddia ederek yüksek kar vaadiyle para yatırmaya ikna ettiği anlatılıyor. İddianamede, söz konusu fonun gerçekte hiç olmadığının tespit edildiği vurgulanıyor. Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara karşılık sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık amacıyla hareket ettiği belirtiliyor.

Fatih Terim

3 YILDAN 65 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Sanık Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "ticari faaliyetler sırasında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk için ise aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor. İddianamenin kabul edilmesi üzerine, 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da mahkemeye çıkmış, mahkeme heyeti tutuklu iki sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

KASASINDA ALTIN BULUNDU

Araştırmada Erzan'ın Çorlu'da bir banka şubesinde kasası bulunduğu belirlenerek, polis tarafından açıldı. Kasada, 7 Reşat altın, 5 Ata altın, 2 Ata altın kolye, 1 yüzük ile adının yazılı olduğu kartvizitler bulundu. Kasadaki altınlara el konulduğu öğrenildi.

MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

Erzan'ın mal varlığına yönelik yapılan çalışmada ise Çorlu'da 1 daire ve 1 iş yeri ile Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir bağ yeri olduğu tespit edildi.