Seçil Çiftçi kimdir? Şarkıcı Seçil Çiftçi hayatı ve biyografisi! Seçil Çiftçi kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seçil Çiftçi, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seçil Çiftçi hakkında merak edilenler. Seçil Çiftçi hayatı ve biyografisi. Seçil Çiftçi kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seçil Çiftçi merak konusu oldu. İşte Seçil Çiftçi hakkında merak edilen Seçil Çiftçi kimdir, Seçil Çiftçi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEÇİL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Seçil Çiftçi, model ve şarkıcıdır.

SEÇİL ÇİFTÇİ OLAYI NEDİR?

Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sert bir cisimle eski sevgilisine defalarca vurdu. Sevgi olay yerinde hayatını kaybederken kadın babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü. Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi. Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'yi yaptığı sosyal medya paylaşımları ele verdi. Suçunu itiraf eden Çiftçi babasıyla beraber yakalandı.