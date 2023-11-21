Sebzeli ravioli tarifi! MasterChef Sebzeli ravioli nasıl yapılır?

Ravoli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sebzeli ravioli ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sebzeli ravioli nasıl yapılır? Sebzeli ravioli nedir? Sebzeli ravioli nasıl yapılır, Sebzeli ravioli yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sebzeli ravioli yapıldı, evde klasik Sebzeli ravioli yapıldı! İşte en güzel Sebzeli ravioli!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sebzeli ravioli hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sebzeli ravioli hazırladı. Peki, Sebzeli ravioli nedir? Sebzeli ravioli nasıl yapılır? Sebzeli ravioli nedir?

SEBZELİ RAVİOLİ TARİFİ!

DOLDURMA İÇİN

2 Kabak

1 Cipolla dorata

2 Karote

2 Patate

1 Sarımsak karanfil

2 santimetre Taze zencefil

2 yemek kaşığı Soya sosu

Susam yağı

MAKARNA İÇİN

300 gram Un 0

1 çay kaşığı Tuz

İç harcını hazırlamaya başlayın: kabak, soğan, havuç ve küçük patatesleri bir blenderde rendeleyin veya doğrayın. Her şeyi geniş bir kaseye koyun ve çok ince doğranmış sarımsakları ekleyin. İyice karıştırın.

Büyük bir tavada bir miktar yağı ısıtın ve doğranmış sebzeleri ekleyin. Lezzetli bir oryantal tat verecek 2 yemek kaşığı soya sosu ve isterseniz biraz zencefil ekleyin. Her şeyi sık sık karıştırarak 10-15 dakika pişirin ve piştikten sonra dolguyu bir kaseye alın. Tat: Gerekirse soya sosu ekleyin.

Şimdi mantı hamuruna geçiyoruz: sade unu ve tuzu bir kaseye dökün. Oda sıcaklığındaki 150 ml suyu karıştırıp ekleyin ve kaşıkla karıştırmaya başlayın, ardından elle karıştırmaya geçin. 5-10 dakika yoğurduktan sonra pürüzsüz ve homojen bir top elde etmelisiniz. İyice unlayın ve oklava ile yaklaşık 1 mm kalınlığa gelinceye kadar açın ve ardından bir kalıp veya bardakla yaklaşık 8 cm çapında birçok daire kesin.

Bu noktada işlem şu şekildedir: Bir hamur diskinin üzerine bir çay kaşığı iç malzemesini koyun, altını sıkıştırın ve ardından önce bir tarafını sonra diğer tarafını kapatarak her seferinde biraz hamur alıp katlayarak ilerleyin. aynı. Sona geldiğinizde bir miktar iç malzeme çıkması muhtemeldir: sorun değil, çıkanları çıkarın ve mantıyı kapatın.

Tavada pişirmek isterseniz: Biraz yağ ile bir dakika ısıtın, alt kısımlarını kızartın ve hafif çıtır hale getirin, ardından yarım bardak su ekleyin, kapağını kapatın ve orta ateşte pişirmeye devam edin. 10-15 dakika ısıtın. Bu durumda alt kısmın hafifçe kızarması nedeniyle biraz daha yoğun bir tada sahip olacaklardır. Onlara sıcak servis yapın.