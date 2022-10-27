Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Fincancı, evinde gözaltına alınmıştı. Peki, Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı? Şebnem Korur Fincancı neden tutuklandı?

Şebnem Korur Fincancı neden tutuklandı? "TSK kimyasal silah kullanıyor" açıklaması ile tepkileri üzerine çeken Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti. Peki, Şebnem Korur Fincancı tutuklandı mı? Şebnem Korur Fincancı neden tutuklandı? İşte detaylar...

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI MI?

"TSK kimyasal silah kullanıyor" açıklaması ile tepkileri üzerine çeken Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI TUTUKLANDI

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Fincancı, daha sonra "terör örgütü propagandası" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanan Fincancı, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

EVİNDE KALAŞNİKOF MERMİLERİ BULUNDU

Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini de talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesini talep etti. Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fincancı'nın iddialarının ardından bir açıklama yaparak söz konusu kimyasal silah sözlerini yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

"MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YENİDEN YAPILANMA TALİMATINI VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasında bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden şahsın Türk'le başlayan kurumun başında olmasının milleti rahatsız ettiğine inanıyorum. Terör destekçilerini buralardan temizlemeye kararlıyız. TTB başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik talimatı verdik. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bu iftiraları atanlar densizdir, ahlaksızdır. Hem tazminat hem ağır ceza davalarla üzerine gideceğiz." demişti.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Rasime Şebnem Korur Fincancı, Türk doktor ve Türk Tabipleri Birliği başkanıdır. Adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzmandır.