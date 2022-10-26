Tabipler Birliği Başkanı olan Şebnem Korur Fincancı'nın gözatına alındı haberinin ardından vatandaşlar Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı? sorusunu merak etti. Arama motorlarında Şebnem Korur Fincancı gözaltına mı alındı? soruları aratılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı soruların yanıtları haberimizin devamında yer alıyor. Peki, Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı? Şebnem Korur Fincancı gözaltına mı alındı? Şebnem Korur Fincancı kimdir?

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Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı? sorusu aratılıyor. Sabah saatlerinde TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığı haberi gündeme düştü. Arama motorlarında Şebnem Korur Fincancı gözaltına mı alındı? soruları aratılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı soruların yanıtları haberimizin devamında yer alıyor. Peki, Şebnem Korur Fincancı neden gözaltına alındı? Şebnem Korur Fincancı gözaltına mı alındı? Şebnem Korur Fincancı kimdir? İşte detaylar...

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tabipler Birliği Başkanı olan Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığı haberi 26 Ekim tarihi sabah saatlerinde gündeme düştü. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığı haberini ise Avukat Eren Keskin sosyal medyadan şöyle duyurdu;"Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Bir Adli Tıp hekimi, TTB başkanı çağrılınca ifadeye gidecekken gözaltına alınıyor.Gözaltında tutulan gazeteciler ve Şebnem Korur Fincancı.. Sizi asla yalnız bırakmayacağız."

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Fincancı bugün terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlatmıştı.

Dün grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin kapısına kilit vurulmasını, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını istemişti.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Rasime Şebnem Korur Fincancı (d. 1959-İstanbul), adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktor. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir.

Şebnem Korur Fincancı doğum tarihi : 1959

Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında : 63 yaşında

Şebnem Korur Fincancı nereli : İstanbul doğumlu

Şebnem Korur Fincancı mesleği ne : Türk Tabipler Birliği Başkanı, Doktor

Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yaptı.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale, International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale, Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu ve benzeri kurumlarda görev yapmıştır.

İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca bilir.

2003 yılından bu yana Evrensel gazetesi köşe yazarıdır.

Fincancı, 20 Haziran 2016'da Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin ile birlikte Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla başlatılan "bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği" kampanyasına katılmaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile tutuklandı. Mahkeme gerekçe olarak, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/ KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" belirtildi. 30 Haziran 2016'da, Erol Önderoğlu ile birlikte tahliye edildi.