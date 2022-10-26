Şebnem Korur Fincancı ne dedi? Şebnem Korur Fincancı neden gözaltında? TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı nereli? Türk Tabipler Birliği Başkanı kim?

Tabipler Birliği Başkanı olan Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındı haberinin ardından vatandaşlar Şebnem Korur Fincancı ne dedi? sorusunu merak etti. Arama motorlarında Şebnem Korur Fincancı gözaltına mı alındı? soruları aratılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı soruların yanıtları haberimizin devamında yer alıyor. Peki, Şebnem Korur Fincancı ne dedi? Şebnem Korur Fincancı neden gözaltında? TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı nereli? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Şebnem Korur Fincancı ne dedi? sorusu aratılıyor. Sabah saatlerinde TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığı haberi gündeme düştü. Arama motorlarında Şebnem Korur Fincancı gözaltına mı alındı? soruları aratılıyor. Vatandaşın merakla araştırdığı soruların yanıtları haberimizin devamında yer alıyor. Peki, Şebnem Korur Fincancı ne dedi? Şebnem Korur Fincancı neden gözaltında? TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı nereli? İşte merak edilenler...

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE DEDİ?

Tabipler Birliği Başkanı olan Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığı haberi 26 Ekim tarihi sabah saatlerinde gündeme düştü. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alındığı haberini ise Avukat Eren Keskin sosyal medyadan şöyle duyurdu; "Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı. Bir Adli Tıp hekimi, TTB başkanı çağrılınca ifadeye gidecekken gözaltına alınıyor. Gözaltında tutulan gazeteciler ve Şebnem Korur Fincancı.. Sizi asla yalnız bırakmayacağız."

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Fincancı bugün terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı adli tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından, soruşturma başlatmıştı.

Dün grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin kapısına kilit vurulmasını, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın vatandaşlıktan çıkarılmasını istemişti.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NERELİ?

Rasime Şebnem Korur Fincancı (d. 1959-İstanbul), adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında uzman bir doktor. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir. İstanbul doğumludur.