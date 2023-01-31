Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şebnem Kısaparmak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şebnem Kısaparmak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak evli mi, kaç çocuğu var? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şebnem Kısaparmak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan ŞebnemKısaparmak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak evli mi, kaç çocuğu var? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ŞEBNEM KISAPARMAK KİMDİR?

Şebnem Ergür Kısaparmak ya da daha çok bilinen ismiyle Şebnem Kısaparmak (1969, Ankara) Türk Sunucu.

Başta TRT olmak üzere çeşitli kanallarda Haber Spikerliği ve sunuculuk yapmıştır.

Genç yaşlarda mesleğe başladığı TRT'den Kanal 6'ya geçmiş ve uzun süre bu kanalda Haberleri sunmuştur.

1997'de TGRT'de yayınlanan İskele Sokak isimli dizide bir haber spikeri rolünde oynamıştır.

Sonraki yıllarda Kanal 7'ye geçmiştir.

Kanal 7'de bir dönem Haberleri sunmuş daha sonra gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları ve Eğlence Programları hazırlayıp sunmuştur.

Şiir yazmayı seven Şebnem Kısaparmak ayrıca kendi sesiyle okuduğu şiir albümleri'de çıkarmıştır.

Fatih Kısaparmak ile Evli olan Şebnem Kısaparmak'ın bu evliliğinden Ozan ve Kaan adında iki oğlu bulunmaktadır.