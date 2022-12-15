Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy kaç yaşında, nereli? Şebnem Gürsoy hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şebnem Gürsoy hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şebnem Gürsoy'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy kaç yaşında, nereli? Şebnem Gürsoy hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şebnem Gürsoy hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şebnem Gürsoy'un hayatını araştırıyor. Peki, Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy kaç yaşında, nereli? Şebnem Gürsoy hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ŞEBNEM GÜRSOY KİMDİR?
Şebnem Gürsoy Talay, (d. 26 Haziran 1964, Ankara), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.
Liseyi bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na giren Gürsoy, aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdi, evlilik nedeniyle mezun olamadı. Sanatçı bir dönem TRT'de çalıştı. Tiyatronun dışında sinemada da yerini alarak film ve dizilerde oynadı. Gürsoy, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.