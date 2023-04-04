Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan, Barış Ataç ve Bahtiyar Memili gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi, final sezonuyla ekrana geliyor. İzleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin sevilen oyuncusu hakkında ise Şebnem Dönmez Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Şebnem Dönmez Yasak Elma'dan ayrıldı mı, neden yok? soruları yer aldı. İşte Yasak Elma dizisinden ayrılan isimler!

Final sezonuyla ekrana gelen Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü yaşanacak. Emre Kızılırmak, Elif Yılmaz gibi başarılı isimlerden Yasak Elma'dan ayrılacağı haberlerinin ardından arama motorlarında Şebnem Dönmez'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı aratıldı. Peki, Şebnem Dönmez Yasak Elma'dan ayrılıyor mu? Şebnem Dönmez Yasak Elma'dan ayrıldı mı, neden yok?

ŞEBNEM DÖNMEZ YASAK ELMA'DAN AYRILIYOR MU?

Final sezonuyla ekrana gelen Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü yaşanacak. Emre Kızılırmak, Elif Yılmaz ve Şebnem Dönmez, 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinde ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Selim karakterine hayat veren Emre Kızılırmak projeye veda edecek. Kızılırmak'ın yanı sıra bu akşam 170. bölümü yayınlanacak olan dizide Julia'nın (Nehir Erdoğan) asistanı Tuğçe'ye hayat veren Elif Yılmaz da projeye veda edecek. Başarılı performansıyla dikkat çeken Yılmaz, ekipten 171. bölümde ayrılmış olacak.

Şebnem Dönmez