Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez kaç yaşında, nereli? Şebnem Dönmez hangi dizilerde oynadı?

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ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez (d. 17 Mayıs 1974, Salzgitter), Türk oyuncu. 1996'da Murat Başoğlu ile sunduğu Sabah Şekerleri ile çıkış yakaladı. Program, bir dönem sabahları yapılan müzik-eğlence programları furyasının öncüsü oldu. Murat Başoğlu ile iyi bir ikili olunca 1997'de Star TV'de Görevimiz Tehlike isimli bir yarışma programı sundular. 1998'de ise Dönmez Star TV'de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi'ni sundu.

2000'lerde ise dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme geldi. Televizyonda Aslı ile Kerem (2002) ve Ölümsüz Aşk (2003) ile kariyerini sağlamlaştırırken sinema macerası 2002 tarihli bağımsız film Kolay Para Kazanma Kılavuzu ile başladı. 2004'te Neredesin Firuze, 2006'da Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, 2009'da Vali filmlerinin başrollerinde yer aldı. 2007 yılında BKM'de Oyunun Oyunu isimli tiyatro oyununda beğeni topladı. Kendisi aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katılmıştır. 2013 yılında kadrosuna dahil olduğu Kuzey Güney dizisinin finaline kadar "Melda Yalgın" karakterini canlandırmıştır. Sonrasında Med Cezir dizisinde 2 yıl boyunca oynamıştır.

Filmografi

Üç Arkadaş (1991)

Ahmet Hamdi Bey Ailesi (1992)

Üç Kişilik Dünya (1993)

Bir Demet Tiyatro (1994)

Zzzzt FM (1994)

Aşkın Dağlarda Gezer (1999) Kejal

Eyvah Kızım Büyüdü (2000)

Aslı ile Kerem (2002) Aslı

Ölümsüz Aşk (2003)

Size Baba Diyebilir miyim? (2004)

Erkeksen Seyret (2006)

Eşref Saati (2007)

Nerede Kalmıştık? (2008)

Küçük Sırlar (2010) Ece Altınel

Yalan Dünya (2012) Konuk Oyuncu - 1. sezon 11. bölüm

Kuzey Güney (2012-2013) Konuk oyuncu

MedCezir (2013-15) Sude Kaya

Filmler[değiştir | kaynağı değiştir]

Mumya Firarda (2002)

Kolay Para Kazanma Kılavuzu (2002)

Neredesin Firuze (2004)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006)

The Net 2.0 (2006)

O Kadın (2007)

Vali (2009)