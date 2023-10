Yalan Dünya, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Medcezir, Avlu, Zemheri ve Yasak Elma gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şebnem Dönmez'in annesi kimdir ve Dönmez'in annesi neden öldüğü merak ediliyor. Şebnem Dönmez'in annesi öldü mü? Oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ŞEBNEM DÖNMEZ'İN ANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şebnem Dönmez annesi Saadet Dönmez, iki aydır pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gördü. Hastanede yaşam mücadelesi veren anne Dönmez, pazar sabahı yaşamını yitirdi. 72 yaşında vefat eden Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Anne acısıyla yıkılan usta oyuncu cenaze töreninde dostlarının desteğiyle ayakta durabildi. Başarılı oyuncu, annesinin vefatıyla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

OYUNCU ŞEBNEM DÖNMEZ'İN ANNESİ KİMDİR?

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan başarılı oyuncu Şebnem Dönmez'in iki aydır hastanede sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi hayatını kaybetti. Şebnem Dönmez'in annesi hakkında bilgi bulunmuyor.