Şebnem Dilligil kimdir? Şebnem Dilligil kaç yaşında, nereli? Şebnem Dilligil hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şebnem Dilligil hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şebnem Dilligil'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şebnem Dilligil kimdir? Şebnem Dilligil kaç yaşında, nereli? Şebnem Dilligil hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şebnem Dilligil hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şebnem Dilligil'in hayatını araştırıyor. Peki, Şebnem Dilligil kimdir? Şebnem Dilligil kaç yaşında, nereli? Şebnem Dilligil hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
ŞEBNEM DİLLİGİL KİMDİR?
Şebnem Dilligil, (d. 1 Ocak 1960, Ankara) Türk oyuncudur. Şebnem Dilligil, 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Küçük Prens, Yaban Ördeği, Babayiğit, Bir Yastıkta, Sevgili Doktor, Salıncakta İki Kişi, Fil Adam, İkinci Bölüm, Romanoff'la Juliet gibi oyunlarda başroller üstlendi. Yaklaşık 25 oyunda rol aldı.