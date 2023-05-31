Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında, nereli? Şebnem Bursalı mesleği nedir?

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ŞEBNEM BURSALI KİMDİR?

Şebnem Bursalı (d. 13 Haziran 1972, Aydın), Türk gazeteci ve TV programcısı.

1972 yılında Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1 yıl TRT'de çalıştı. Daha sonra Sabah Grubuna geçti. 14 yıldır grubun içinde görev yaptıktan sonra Takvim 'in Ankara Temscilciliğine atanan Şebnem Bursalı daha sonra 10 yılı aşkın süre Yeni Asırda hem yazdı hem de Ankara Temsilciliği yaptı. Aynı grubun Yayın Grubu başkanı olarak seçilerek İzmir'e yerleşti.