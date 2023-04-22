Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şebnem Bursalı hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şebnem Bursalı'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında, nereli? Şebnem Bursalı hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şebnem Bursalı hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şebnem Bursalı'nın hayatını araştırıyor. Peki, Şebnem Bursalı kimdir? Şebnem Bursalı kaç yaşında, nereli? Şebnem Bursalı hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ŞEBNEM BURSALI KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Şebnem Bursalı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. İkizler burcudur.

Aslen Aydın'lıdır. Ancak kökeni Karadeniz ve Balkanlara kadar uzanmaktadır. Selanik, Arnavut göçmeni ve Trabzon Sürmeneli bir anne ve yörük bir babanın kızıdır.

Üniversite eğitiminin ardından 1993 ve 1994 yılları arasında Reha Muhtar ile Ateş Hattı isimli programda yapım elemanı ve muhabir olarak TRT'de görev yapmıştır. Daha sonra Gün Gazetesi muhabirliği, Yeni Asır gazetesi köşe yazarlığı yapmış 1995 senesinde Yeni Asır Ankara Temsilcisi olmuştur.

Atv'de İktidar Oyunu haber programı, Sabah Ankara'da Şebnem Bursalı'nın Oltasına Takılanlar isimli köşede, Takvim Gazetesi Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmenliği, Atv Ankara Temsilciliği, Takvim Gazetesi Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı, Sabah muhabir ve röportaj yazarlığı gibi bir çok kurum bünyesinde görev almıştır.

Turkuvaz Medya Grubu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanlık görevini de sürdüren Şebnem Bursalı İşletme üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. 2017 yaz sezonunda Washington Mentora College'de eğitim almıştır. Günümüzde ise Hukuk Fakültesinde eğitimini sürdüreceği açıklanmıştır.