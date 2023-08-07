TRT 1 dizisi Şebeke, TRT'nin dijital platformu olan tabii'de yayımlanan aksiyon türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Şebeke nerede çekildi? Şebeke dizi seti nerede?

Devlete sızmış bir terör örgütünü anlatan dizinin yönetmeni Ozan Uzunoğlu'dur. Dizi, ilk sezonuyla 7 Mayıs 2023 tarihinde 10 bölüm olarak yayımlanmıştır. Şebeke dizisi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şebeke nerede çekildi? Şebeke dizi seti nerede?

ŞEBEKE KONUSU NE?

TRT'nin dijital platformu olan tabii'de yayımlanan aksiyon türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Devlete sızmış bir terör örgütünü anlatan dizinin yönetmeni Ozan Uzunoğlu'dur. Dizi, ilk sezonuyla 7 Mayıs 2023 tarihinde 10 bölüm olarak yayımlanmıştır.

ŞEBEKE OYUNCULARI

• Furkan Palalı

• Pelin Karahan.

• Eren Hacısalihoğlu.

• Ceyda Ateş

• Savaş Satış

• Mehmet Polat.

• Ercan Demirel.

ŞEBEKE NEREDE ÇEKİLDİ?

Şebeke nerede çekildi, henüz açıklanmadı.