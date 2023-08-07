Şebeke canlı izle! 7 Ağustos Pazartesi Şebeke 1. Bölüm TRT 1 HD donmadan izle!
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TRT 1 dizisi Şebeke, TRT'nin dijital platformu olan tabii'de yayımlanan aksiyon türündeki Türk yapımı internet dizisidir. 7 Ağustos Pazartesi Şebeke 1. Bölüm TRT 1 HD donmadan izle! Şebeke canlı izle!
Devlete sızmış bir terör örgütünü anlatan dizinin yönetmeni Ozan Uzunoğlu'dur. Dizi, ilk sezonuyla 7 Mayıs 2023 tarihinde 10 bölüm olarak yayımlanmıştır. Şebeke dizisi izleyicilerin merak konusu oldu. Şebeke canlı izle! 7 Ağustos Pazartesi Şebeke 1. Bölüm TRT 1 HD donmadan izle!
TRT'nin dijital platformu olan tabii'de yayımlanan aksiyon türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Devlete sızmış bir terör örgütünü anlatan dizinin yönetmeni Ozan Uzunoğlu'dur. Dizi, ilk sezonuyla 7 Mayıs 2023 tarihinde 10 bölüm olarak yayımlanmıştır.
• Furkan Palalı - Ali Hanoğlu
• Pelin Karahan[4] - Tuğba
• Eren Hacısalihoğlu - Akın
• Ceyda Ateş - Çiğdem
• Savaş Satış
• Mehmet Polat
• Ercan Demirel
Şebeke dizisini canlı izlemek için TRT 1 platformlarını tercih edebilirsiniz.