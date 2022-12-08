Mevlana'nın Vuslat'ının 749. yıl dönümü için hazırlıklar devam ediyor. Her yıl Konya'da düzenlenen Şebi Arus törenlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar. Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus törenlerinde neler düzenleniyor? Sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıldönümü olarak bilinen Şeb-i Arus Konya'da etkinlik ve özel törenlerle başlıyor. Şeb-i Arus için hazırlıklar devam ederken Türkiye ve dünyadan milyonlarca kişi gerek Konya'dan gerekse televizyonları başından etkinlikleri yakından takip edecek. Peki, Şeb-i Arus nedir? Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus törenlerinde neler düzenleniyor? Detaylar haberimizde...

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Şeb-i Arus, "Düğün Gecesi"demektir. Mevlana ölüm gününü "Hakka vuslat" yani "Yaratana Kavuşma" (Düğün Günü) olarak kabul etmiştir."Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan" der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması sebebiyle "Allah´a dönüş" olarak yorumlanmaktadır.

ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ NE ZAMAN?

Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıldönümüne denk gelen tarihlerde idrak edilen Hz. Mevlâna'nın 749. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus), 2022 yılında 07-17 Aralık tarihleri arasında kutlanacak.

ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİNDE NELER DÜZENLENİYOR?

Hz. Mevlâna'nın 749. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) 07-17 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir.

2008 yılından bu yana UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Mevlevî Sema Törenleri, Hazreti Mevlânâ'nın daha doğru anlaşılması ve anlatılması maksadıyla her yıl 07-17 Aralık tarihleri arasında "Hazreti Mevlânâ'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri" (Şeb-i Arûs) kapsamında düzenleniyor. Kutlamalar Konya'da gerçekleşiyor ve törenler için bilet satışı https://ebilet.konyakultur.gov.tr/sayfasından yapılıyor.