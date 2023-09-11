Seat, Üretimini Sonlandırmayacak

Seat S.A, Almanya'da düzenlenen IAA Münih Mobility 2023 çerçevesinde bazı medya organlarında yer alan Volkswagen Grubu'nun Seat markası altında üretimini sonlandıracağına yönelik yanlış haberler yayınlanması üzerine bir açıklama yaptı.

Seat S.A tarafından yapılan açıklamada "Seat markası her zamankinden daha güçlü ve hali hazırda tarihindeki en iyi ürün yelpazesine sahip durumdadır. Yarı iletkenlerle ilgili durumun normale dönmeye başlamasıyla birlikte bu yılki satışları yüzde 18 artarak yaklaşık 200bin adete ulaşmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Seat'ın temel modelleri Ibiza, Arona ve Leon için müşteri siparişleri rekor seviyelerdedir. Seat markası olarak, Ibiza, Arona ve Leon modellerimizi, içten yanmalı motor çağının sonuna kadar plug-in hibrit ve yakıt tasarruflu otomobiller sunmaya devam edecek şekilde güncellemeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Seat'ın elektrifikasyon zamanı da gelecek. Bunun için yoğun çaba gösteriyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Grup vizyonunun en somut örnekleri Seat ve CUPRA"

IAA Mobility'de Grup olarak güçlerini bir kez daha kanıtladıklarını söyleyen Volkswagen AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Volkswagen Binek Araç CEO'su Thomas Schäfer de yaptığı açıklamada, "Birlikte, rekabetçi maliyetlerle en çok arzu edilen markalardan en iyi teknolojiyi sunma vizyonumuzu gerçekleştiriyoruz ve Seat S.A. ve CUPRA markaları da bunun en somut örnekleri." dedi.

Bazı medya organlarında yer alan yanlış haberlerin aksine, Seat markasının her zamankinden daha güçlü olduğunu belirten Schäfer "Uzun vadede, Seat MÓ ile zaten çok fazla deneyime sahip olduğumuz paylaşım, abonelik ve mikro mobilite gibi özellikle gençlerin ihtiyaç duyduğu yeni mobilite biçimlerini sunmak konusunda, Seat'ın önünde çok önemli bir fırsat var." şeklinde bilgi verdi.

Seat'ın Zona Franca tesislerini bir Seat döngüsel ekonomi merkezine dönüştürmek için çalıştığını da söyleyen Schäfer "Çevreye fayda sağlayan ve aynı zamanda şirketin ilk fabrikası için endüstriyel bir plan sağlayan bir girişim için yoğun çaba harcanıyor." dedi.

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