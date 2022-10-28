Seat Ibiza ve Arona'ya EuroNCAP'ten 5 yıldız!

Yenilenen Seat Ibiza ve Arona, Euro NCAP'in zorlu testlerinde beş yıldız aldı.

Her iki model de mevcut donanımlarına ek olarak, dış gövdelerine yapılan geliştirmelerle güncellendi. Yan darbe koruması için gerçekleştirilen yapısal güçlendirmeler ve yeniden tasarlanan ön bölge, önden çarpışmalara adapte edilmiş.

Araçların güvenlik sistemleri de güncellenmiş: ön koltuklarda emniyet kemerlerine ön gergi düzeni entegre edilmiş ve arka koltuklar için de emniyet kemeri uyarı fonksiyonu eklenmiş. Ayrıca yeni bir yolcu hava yastığı da eklenerek iç mekan daha güvenli hale getirilmiş.

Hem Ibiza hem de Arona'da artık yeni kamera teknolojisi ile Şerit Takip Asistanı standart olarak sunuluyor.

Daha zorlu testler

Kazaları daha en başta, henüz meydana gelmeden hafifletmeye ve bazı durumlarda önlemeye yardımcı olmak gerekli bir dizi aktif güvenlik teknolojisini de kapsayan güvenlik testleri son dönemde yapılan yeniliklerle daha zorlu hale getirildi. Araç içindeki yolcuların güvenliğinin değerlendirmesi amacıyla hareket halindeki araca önden çarpma testilerine hareketli bir engelin dahil edilmesi bu yeniliklerin başında geliyor. Aynı geliştirmeye, sürücünün emniyetine ve sürücü ile ön yolcu arasındaki potansiyel etkileşime odaklanan yandan çarpma testleri de dahil edilmiş.