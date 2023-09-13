Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SDTTR Teknoloji'nin halka arzına onay verdi. SDTTR Teknoloji'nin halka arzı duyuruldu. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar SDTTR halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusunu araştırdı. Peki, SDTTR halka arz katılım endeksine uygun mu? SDT Uzay Ve Savunma Teknolojeleri halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

SDTTR halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SDTTR Teknoloji'nin halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Yatırımcılar SDTTR halka arzındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, SDTTR halka arz katılım endeksine uygun mu? SDT Uzay Ve Savunma Teknolojeleri halka arz katılım endeksi uygunluk durumu nedir?

SDTTR HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri (#SDTTR) BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağlamıyor. Buna göre SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri katılım endeksine uygun değildir. Dolayısıyla, helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun değildir. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 32,00 TL'den halka arz olmuştu ve 12,250,000 lot dağıtılmıştı. Ayrıca SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri hisse kodu #SDTTR olarak bilinmekte.