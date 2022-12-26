SDT Uzay ve Savunma hangi bankalarda var? SDTTR kaç lot veriyor? SDT halka arz ne zaman? SDT halka arz sonuçları açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar SDTTR halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, SDT halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise SDT Uzay hangi bankalarda var? SDT Uzay kaç lot veriyor? SDT Uzay halka arz ne zaman? SDT halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...