Halka arz takip eden vatandaşlar SDTTR halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, SDT halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise SDT ne zaman borsada işlem görecek? SDT Uzay ve Savunma hangi bankalarda var? SDT halka arz ne zaman? SDT halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

SDT hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme SDT ne zaman borsada işlem görecek? SDT Uzay ve Savunma hangi bankalarda var? SDT halka arz ne zaman? SDT halka arz sonuçları açıklandı mı? soruları düştü. İşte SDTTR alabileceğiniz bankalar!

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri , halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. 29- 29 Aralık tarihinde halka arz olmasının ardından 30 Aralık günü borsada işlem görmesi tahmin ediliyor.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HANGİ BANKALARDA VAR?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri halka arz tarihi 28-29 Aralık 2022 10:30-13:00 olarak belirlendi.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI NE?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 32,00 TL'den halka arz olacak.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA HİSSE KODU NE?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri hisse kodu #SDTTR olarak kodu ile Yıldız Pazar'da yerini alacak.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ KAÇ LOT VERİYOR?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri şirketi 12,250,000 lot veriyor.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda Eşit Dağıtım yapacak.