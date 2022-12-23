SDT eşit dağıtım mı, oransal mı? SDT Uzay ve Savunma halka arz fiyatı ne kadar? SDT halka arz kodu ne? SDT halka arz kodu ne? SDT borsa işlem tarihi!

Halka arz takip eden vatandaşlar SDTTR halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, SDT halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise SDT eşit dağıtım mı, oransal mı? SDT Uzay ve Savunma halka arz fiyatı ne kadar? SDT halka arz kodu ne? SDT halka arz kodu ne? SDT borsa işlem tarihi! sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...