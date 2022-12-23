SDT eşit dağıtım mı, oransal mı? SDT Uzay ve Savunma halka arz fiyatı ne kadar? SDT halka arz kodu ne? SDT halka arz kodu ne? SDT borsa işlem tarihi!
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Halka arz takip eden vatandaşlar SDTTR halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, SDT halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise SDT eşit dağıtım mı, oransal mı? SDT Uzay ve Savunma halka arz fiyatı ne kadar? SDT halka arz kodu ne? SDT halka arz kodu ne? SDT borsa işlem tarihi! sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
SDT hangi bankalarda var? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme SDT Uzay halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar SDT eşit dağıtım mı, oransal mı? SDT Uzay ve Savunma halka arz fiyatı ne kadar? SDT halka arz kodu ne? SDT halka arz kodu ne? SDT borsa işlem tarihi! sorularını merak ediyor. İşte SDTTR alabileceğiniz bankalar!
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri , halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri 32,00 TL'den halka arz olacak.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri hisse kodu #SDTTR olarak açıklandı.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri şirketi 12,250,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit Dağıtım yapacak.