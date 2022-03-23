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Scrub ne demek? Scrub anlamı nedir?

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Scrub ne demek? Scrub anlamı nedir?

Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Scrub oldu. Scrub ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa duyabiliyoruz. Peki, Scrub ne demek? Scrub nedir? Scrub anlamı nedir? İşte detaylar...

Scrub ne demek merak edilen konuların başında geliyor. Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Scrub oldu. Scrub ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa duyabiliyoruz. Peki, Scrub ne demek? Scrub nedir? Scrub anlamı nedir? İşte detaylar...

SCRUB NE DEMEK?

Scrub, cildin yüzeyinden en eski ölü deri hücrelerinin çıkarılmasını içerir. Kelime, Latince exfoliare kelimesinden gelir. Eksfoliasyon tüm yüz bakımlarında yer alır ve mikrodermabrazyon veya kimyasal peeling gibi mekanik veya kimyasal yollarla elde edilebilir.

Scrub ne demek? Scrub anlamı nedir?

Scrub ne demek? Scrub anlamı nedir?

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