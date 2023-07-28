Scotch eggs tarifi nedir? MasterChef Scotch eggs nasıl yapılır?

MasterChef All Star'da bugün omlet tarifleri yapılıyor. Şefler yarışmacılara görevler verdi ve her yarışmacı rakibiyle eşleşerek düello yaptı. Peki, Scotch eggs tarifi nedir? Scotch eggs nasıl yapılır? İşte, detaylar…

MAsterChef'te bugün düello günü Yumurta tariflerinin damga vurduğu gecede omletler öne çıktı. En çok da Scotch eggs tarifi dikkat çekti. Peki, Scotch eggs tarifi nedir? Scotch eggs nasıl yapılır?

SCOTCH EGGS TARİFİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

• 4 yumurta + 2 yumurta üzeri için

• 300 gr sucuk eti

• 1 yemek kaşığı. hardal

• 1 demet maydanoz

• tuz ve biber

• 50 gr un

• 100 gr galeta unu

• kızartma yağı

Bir tencereye su kaynatın. İçinde 4 yumurtayı 4 dakika pişirin, ardından hemen buzlu suya daldırın.

Soğuduktan sonra kabuklarını soyun.

Maydanozu doğrayın. Kıyma ile hardalı karıştırın, ardından baharatlayın.

Her yumurtayı sosis etiyle kaplayın.

Kalan yumurtaları çırpın.

Pişen yumurtaları sırasıyla un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulayın.

Yağı 180°C'ye ısıtın ve panelenmiş yumurtaları akan bir sarısı için 3 dakika veya daha sert bir sarısı için 6 dakika pişirin.

Servis yapmadan önce onları emici kağıt üzerinde boşaltın.

Çırptığınız yumurta ve galeta unu kalmışsa, yumurtaları kızartmadan önce ikinci kez ekmek yapın.