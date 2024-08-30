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Scopescan Blockchain analizinde yeni bir çağ açıyor

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Scopescan, Blockchain dünyasında stratejik karar alma süreçlerini dönüştüren yenilikçi bir araç olarak sahneye çıkıyor. 0xScope tarafından desteklenen bu platform, gerçek zamanlı veri analizi ve kullanıcılar arasında bağlantılar kurma imkânı sunarak yatırımcılara benzersiz fırsatlar açıyor.

0xScope tarafından geliştirilen Scopescan, Blockchain ekosisteminde veri analizi ve yatırım stratejilerini kökten değiştiriyor. Gerçek zamanlı profil oluşturma ve adres kümeleme özellikleriyle öne çıkan Scopescan, yatırımcılara benzersiz stratejik avantajlar sunuyor.

Scopescan İle Yapay Zeka Destekli Veri Çözümleriyle Geleceğin Yatırım Dünyasına Adım Atın

Web3 ekosisteminde veri analizi alanında çığır açan bir yenilik duyuruldu. 0xScope şirketinin geliştirdiği Scopescan, Blockchain verilerini anlama ve yönetme konusunda devrim niteliğinde bir adım atıyor.

Scopescan, kullanıcılarına gerçek zamanlı profil oluşturma ve bu profiller arasında anlamlı bağlantılar kurma imkânı sunuyor. Bu özellik, yatırımcıların Blockchain ekosisteminde daha akıllı kararlar almasına ve stratejik avantajlar elde etmesine olanak tanıyor.

Platformun sunduğu API hizmetleri sayesinde kullanıcılar, zincir üzerindeki verileri, varlık hareketlerini ve Web3 sosyal bağlantılarını kolaylıkla analiz edebiliyor. Bununla birlikte Scopescan, adres kümeleme ve izleme işlevleri, belirli adreslerin davranışlarını gerçek zamanlı olarak takip etme imkânı sağlıyor.

Scopescan Blockchain analizinde yeni bir çağ açıyor

Web3 ekosisteminde yeni bir dönemi başlatacak olan Scopescan hakkında açıklama yapan 0xScope CEO'su Phillip Torres, "Scopescan, yatırımcılar ve analistler için en güçlü blok zincir araştırma aracı olmak üzere geliştirildi. Gerçek kişileri ve gerçek şirketleri hedef alan yenilikçi adres gruplama algoritmamız sayesinde daha doğru yetki analizi verileri sağlayabiliyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için güvenilir ve kullanışlı bir platform tasarladık. Basit rehber modumuz, kullanıcıların karmaşık aramalar için bile doğru bilgiye hızlı bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Bu da onların işlerini kolaylaştırıyor. Ayrıca, VC trendleri hakkında sağladığımız bilgiler de son derece değerli. Yatırımcıların doğru kararlar almasına önemli ölçüde yardımcı olan kurumsal trendler hakkında kesin bilgiler sağlayan en kapsamlı VC adres etiketi kütüphanesini kullanıma sunduk. Kısacası, Scopescan ile blok zincir dünyasında ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda bulabilir ve geleceği bugünden keşfetmeye başlayabilirsiniz. Scopescan ile blok zincir araştırmalarında devrim yaratmayı hedefliyoruz. Geleceğin yatırım dünyasında en iyi kararları almalarına yardımcı olmak için kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

0xScope Hakkında

200'den fazla global partneri ve 1 milyondan fazla kullanıcısı ile 0xScope'un güçlü bir veri katmanı oluşturma taahhüdü, yapay zekanın Web3'e entegrasyonuna öncülük etmeye yardımcı olmayı amaçlıyor. 9,5 milyondan fazla token, 29.764 proje ve 298 milyon etiketten oluşan en kapsamlı Web3 veri tabanı ile 0xScope, yapay zeka odaklı yeniliklerde sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Daha fazla bilgi için lütfen 0xScope'u ziyaret edebilirsiniz: https://www.0xscope.com

0xScope topluluğumuza katılarak en son tekliflerden haberdar olabilirsiniz:

Twitter: https://x.com/ScopeProtocol

Telegram: https://t.me/Scope_Official

Kaynak: Haberler.com / Blockchain

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