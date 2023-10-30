Schwarzkopf İsrail malı mı? Schwarzkopf hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Schwarzkopf İsrail malı mı? Schwarzkopf hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Schwarzkopf markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Schwarzkopf İsrail malı mı? Schwarzkopf hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

SCHWARZKOPF HANGİ ÜLKENİN MALI?

Schwarzkopf, bir şampuan, krem ve diğer saç bakım ürünleri üreten marka. Henkel grubuna aittir ve Düsseldorf, Almanya merkezlidir.

1898 yılında, kimyager Hans Schwarzkopf Berlin'de küçük bir eczane açtı. 1935 yılında Schauma markalı şampuan ve saç bakım ürünlerini tanıttı. Günümüzde ise Schwarzkopf, Henkel tarafından alınan ve saç boyama, saç bakımı ve şekillendirme gibi işler yapan güçlü markalardan biri oldu. Schwarzkopf, tüketici ürünlerinin yanı sıra kuaför salonları için de ürünler üretir.