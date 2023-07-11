Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi nedir, ücreti 2023 ne kadar? Schengen vizesi şartları, başvuru formu nedir? Schengen şartları 2023

Schengen, aynı zamanda uygun kurumlarca verilen ve birliğe bağlı ülkeler içinde seyahat etmeye izin veren bir vize türüdür. Schengen bölgesini oluşturan ülkelere bu belge ile giriş yapılabiliyor. Şartlara bağlı olarak bu vize ile birden fazla ülke de ziyaret edilebiliyor. Peki, Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi nedir, ücreti 2023 nedir? Schengen vizesi şartları, başvuru formu nedir? Schengen vizesi şartları 2023 İşte detaylar…

Schengen, Avrupa Birliği üyeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerini kapsayan bölgeye deniyor. Schengen ülkeleri arasındaki vize serbestisi sayesinde birlik üyesi ülkelerin vatandaşları, sadece kimlik ya da pasaportları ile bölge içinde seyahat edebiliyor. Bölge dışında kalan kişilerden ise vize talep ediliyor ise vize başvurusu yaparak istedikleri birlik üyesi ülkeler için işlemleri başlatabiliyorlar.Peki, Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi nedir, ücreti 2023 nedir? Schengen vizesi şartları, başvuru formu nedir? Schengen vizesi şartları 2023 İşte detaylar…

SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?

Schengen vizesi, Schengen bölgesinde 180 günde 90 gün kalış hakkı tanımaktadır ve maximum 5 yıllık verilebilmektedir. Schengen vize başvurusu asıl seyahat hedefi olan ülkenin temsilcisine yapılması gerekmektedir. Seyahatiniz sırasında birden çok Schengen Bölgesine giriş sağlayacaksanız, en uzun kalış süresi planlanan ülkenin temsilcisine başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Kalış süresi uzun olan ülkenin belirlenememesi durumunda, ilk giriş yapacağınız Schengen bölgesinin temsilcisine başvurmanız gerekmektedir.

SCHENGEN VİZESİ NEDİR, ÜCRETİ 2023 NE KADAR?

Vize ücretleri 2023 Temmuz ayında yüzde 50 oranında zamlandı. Buna göre, 2023 yılında yetişkinler için 80 euro olan vize ücreti 120 euro, 6-12 yaş arasındaki çocuklar için ise 40 Euro olan Schengen vize ücreti 60 euro olarak uygulanacak.

SCHENGEN VİZESİ ŞARTLARI 2023

Ülkeden ülkeye istenen şartlar değişkenlik gösterse de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin talep ettiği belgeler genellikle aynı.

Başvuru formu

Fotoğraf (istenen sayıda, Schengen vize fotoğraf ölçüleri ile uyumlu)

Pasaport

Uçak bileti rezervasyonu

Otel rezervasyonu

Yurt dışı seyahat sigortası

Banka hesabı bilgileri

İkametgah

Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi

Çalışanlardan İstenen Schengen Vize Başvuru Belgeleri

Kişi çalışıyorsa istenen vize başvuru belgeleri çoğalıyor.

İş veren mektubu

İşe giriş bildirgesi

4A hizmet dökümü

Maaş bordrosu

Faaliyet belgesi

İmza sirküleri

Vergi levhası