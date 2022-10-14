Almanya Ligi olan Bundesliga'nın iki yıldız takımı mücadele edecek. Futbolseverler ise Schalke 04 - Hoffenheim maçının ne zaman olduğunu merak ediyor. Sıkı sıkıya takip edilen ligler arasında yer alan Bundesliga'da Schalke 04 ile Hoffenheim karşılaşacak. Peki, Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Schalke 04 - Hoffenheim maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Schalke 04 - Hoffenheim ne zaman?

Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Almanya Ligi olan Bundesliga'da Schalke 04 ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Heyecanla takip edilen Bundesliga'da oynanacak olan maçın ne zaman olduğu ise merak konusu. Schalke 04 - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Schalke 04 - Hoffenheim maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Schalke 04 - Hoffenheim ne zaman?

SCHALKE 04- HOFFENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın sevilen takımları olan Schalke 04 ile Hoffenheim maçı 14 Ekim Cuma günü saat 21:30'da gerçekleşecek.

SCHALKE 04- HOFFENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Hoffenheim maçı Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 kanallarından şifreli olarak yayınlanacak.