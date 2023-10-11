Elektrikli otomobil furyasının artış göstermesiyle birlikte, ağır vasıta üretim planları elektrikli otobüs ve kamyon üretimine evriliyor. E-mobilite çözümleri üzerine çalışma yürüten Scania, elektrikli otobüs platformunu tanıttı. İşte detaylar…

Scania elektrikli otobüs platformu 500 km üzeri menzil sunacak

İlk olarak 2007 yılında hibrit elektrikli otobüs üretimiyle başlayan Scania e-mobilite projesi, CO2 azaltımı odaklı ilerlemeye devam ediyor. Elektrikli otobüslerin sessizlik ve sıfır emisyon konusunda önemli bir konuma sahip olduğunu belirten yetkililer, çalışmalarını hızlandırdığının altını çizdi.

Alçak girişli 4×2 otobüslerde deneneceği belirtilen elektrikli altyapı, sürdürülebilir kaynaklardan üretilen bataryalardan güç alacak. 520 kWh değerine kadar enerji depolama kapasitesi sunacağı belirtilen platform, ağır ticari araçlarda aktif olarak kullanılacak.

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Scania, dört ve beş akülü versiyon olmak üzere iki farklı versiyonun olacağını açıkladı. Dört akülü versiyon 400 km menzil ve 416 kWh kapasiteye sahip olacak. Beş akülü versiyon ise 500 km menzil ve 520 kWh kapasite ile tanıtılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Scania İnsan Taşımacılığı Çözümleri Ürün Yönetimi Başkanı Carl-Johan Lööf, "Yeni akülü elektrikli otobüs platformumuzu geliştirirken menzil, performans ve akü sorumluluğu temel alanlar oldu; bunların hepsi uygulanabilir ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri elde etmek için hayati önem taşıyor. En yeni e-mobilite hizmetlerimiz ve çözümlerimizle birleştiğinde bu, mevcut tüm bölgelerimizdeki kentsel uygulamalar için eksiksiz ve son derece rekabetçi çözümler sunacağımız anlamına geliyor" dedi.

Sürdürülebilir şekilde geliştirilen aküler, Northvolt ve Scania ortaklığında tasarlanıp üretiliyor. Scania, piyasadaki en sürdürülebilir ağır ticari araç akülerinden biriyle donatılan yeni otobüs platformunun aynı zamanda daha gelişmiş güvenlik ve dijital işlevleri de beraberinde getirdiğini iddia ediyor.