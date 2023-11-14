Oto dolandırıcılıkları son dönemde çok sayıda kişiyi maddi kayıpla karşı karşıya bırakıyor. Peki, Sazan Sarmalı dolandırıcılığı nedir? İşe, detaylar…

SAZAN SARMALI DOLANDIRICILIĞI NEDİR?

İlimiz ve Ülke genelinde meydana gelen "Sazan Sarmalı" yöntemiyle Oto Dolandırıcılıklarında;

"Vatandaşımız aracını satmak için internet üzerinden ilan verir. Dolandırıcı şahıs genelde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtır. Aracı kuzenine veya bir akrabasına alacağını söyleyerek müşteri olur. Sözde akrabası üzerinden küçük bir kaparo bedeli göndererek güven kazanır. Aynı aracı değerinden çok daha az miktara ilana koyar. Genelde araç alım satımı yapan kişiler 2. Kez ilana konulan araca müşteri olur. Alıcı ve satıcı şahsı aracın bulunduğu ilde buluşturur. Her iki tarafa aracın fiyatı hakkında konuşmamaları konusunda uyarır. Ekspere gönderir. Aracın devri için Noter aşamasına gelindiğinde önceden belirlediği iban numarasına para havalesi yaptırır. Kısa süre içerisinde bu parayı kripto varlıklara havale yaparak paraya bloke konulmasını engeller. Alıcı ve satıcı bu durumda karşı karşıya gelirler."