Sazan Dolması tarifi! MasterChef Sazan Dolması nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en iyi Sazan Dolması tarifini uygulamak için kıyasıya yarıştı. Akdeniz mutfağına ait olan ve ağızda dağılan kıvamıyla bilinen Sazan Dolması, izleyicilerin de mutfaklarında denemeye başladı. Peki, Sazan Dolması nasıl yapılır, nelere dikkat edilir? İşte MasterChef'ten ve evlerden gelen en güzel Sazan Dolması tarifleri.

Akdeniz mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sazan Dolması ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sazan Dolması nasıl yapılır? Sazan Dolması nedir? Sazan Dolması nasıl yapılır, Sazan Dolması yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sazan Dolması yapıldı, evde klasik Sazan Dolması yapıldı! İşte en güzel Sazan Dolması!

SAZAN DOLMASI TARİFİ!

6-8 Kişilik- Pişirme Süresi: 90 dakika

- 1 Adet 3-4 kg.lık Sazan Balığı

-2 Su Bardağı Bulgur veya Pirinç

-Birer Tutam Tarçın, Nane, Karabiber, Kırmızıbiber

-1 Çay Bardağı Sıvı Yağ

-1,5 Su Bardağı Su

-1 Çorba Kaşığı Salça

-Yarım Su Bardağı Kuş Üzümü

-Yarım Su Bardağı Çam Fıstığı

Süslemek İçin; - Bir Demet Maydanoz

- 1 Adet Limon

- 3 Adet Orta Boy Domates

Yapılışı : Sazan balığının derisi tamamen soyulur, sırtındaki yüzgeç ve kanatları temizlenir. Salça, yağ ve baharatlardan oluşturulan sos balığın içine ve dışına tamamen sürülür. Balık 15 dakika beklemeye bırakılır. Yağ tencerede iyice kızartılır varsa balıktan çıkan havyar, yumurta sarısı rengini alıncaya kadar kızartılır, daha sonra baharatlar, bulgur veya pirinç, çam fıstığı ve kuşüzümü katılarak bir müddet kavrulur, su ilave edilir ve demlenmeye bırakılır. Hazırlanan bu karışım balığın içine iyice doldurulur ve balık iğne iplik yardımı ile dikilir. Fırında 2 saat pişirilir. Üzeri maydanoz, limon ve domatesle süslenerek servis yapılır.