TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde sazan balığı yapıldı. İzleyiciler, sazan balığı tarifini araştırmaya başladı. Peki, Sazan balığı nedir, nasıl yapılır? MasterChef sazan balığı tarifi ve yapılışı! Sazan balığı nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde sazan balığı yapıldı. Peki, Sazan balığı nedir, nasıl yapılır? MasterChef sazan balığı tarifi ve yapılışı! Sazan balığı nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

SAZAN BALIĞI NEDİR?

Sazan (Cyprinus carpio), sazangiller (Cyprinidae) familyasına adını veren tatlı su balığı. Göl ve yavaş akan derelerde bulunur. Uzun gövdeli, solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenen bir dip balığıdır. 1,5 metre boyunda, 35 kg ağırlıkta olanları vardır. Ömrü 40-50 yıla kadar varabilir. Türkiye'nin Akdeniz ve Güneydogu bölgesi haricinde her yerinde bulunur. Ancak, Akdeniz Bölgesinin en önemli akarsularından olan Göksu Irmağı'nda bol miktarda sazan yaşamakta ve ağırlıkları 10-12 kilograma ulaşabilmektedir.