Saz mı caz mı sözleri! Saz mı caz mı şarkı sözleri nelerdir?

Saz mı caz mı sözleri, şarkıya eşlik etmek isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Saz mı caz mı şarkısını sözleri, şarkının listelerde yer alması ile birlikte gündemde yer aldı. Peki, Saz mı caz mı şarkı sözleri nelerdir? İşte Saz mı caz mı sözleri!

Saz mı caz mı sözleri, şarkıya eşlik etmek isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Saz mı caz mı şarkısını sözleri, şarkının listelerde yer alması ile birlikte gündemde yer aldı. Peki, Saz mı caz mı şarkı sözleri nelerdir? İşte Saz mı caz mı sözleri!

SAZ MI CAZ MI SÖZLERİ

Şarkı sözleri, insanların müziği kendi yaşamlarıyla ilişkilendirmesine ve onlara anlam katmasına yardımcı olur. İşte Saz mı caz mı sözleri;

Yanımdaki yanımda

Karşımdaki canımda

Uzaktasın uzakta

Ah! Kara sevdalar

Çeken bilir acısını

Seven sürer sefasını (oooo)

Ah! Kara sevdalar

Çeken bilir acısını

Seven sürer sefasını (oooo)

Oralarda mevsim yaz mı?

Bu nameler saz mı, caz mı?

Benim gönlüm kar mı, buz mu?

Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)

Kimlere sorayım? (şşşt!)

Nerelere gideyim?

Teselliler ney mi, mey mi?

İçiyorsak sebebi belli

Söylenenler hayır mı, şer mi?

Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)

Kimlere sorayım? (şşşt!)

Nerelere gideyim?

Yanımdaki yanımda

Karşımdaki canımda

Uzaktasın uzakta

Ah! Kara sevdalar

Çeken bilir acısını

Seven sürer sefasını (oooo)

Ah! Kara sevdalar

Çeken bilir acısını

Seven sürer sefasını (oooo)

Oralarda mevsim yaz mı?

Bu nameler saz mı, caz mı?

Benim gönlüm kar mı, buz mu?

Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)

Kimlere sorayım? (şşşt!)

Nerelere gideyim?

Teselliler ney mi, mey mi?

İçiyorsak sebebi belli

Söylenenler hayır mı, şer mi?

Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)

Kimlere sorayım? (şşşt!)

Nerelere gideyim?

Oralarda mevsim yaz mı?

Bu nameler saz mı, caz mı?

Benim gönlüm kar mı, buz mu?

Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)

Kimlere sorayım? (şşşt!)

Nerelere gideyim?

Teselliler ney mi, mey mi?

İçiyorsak sebebi belli

Söylenenler hayır mı, şer mi?

Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)

Kimlere sorayım? (şşşt!)

Nerelere gideyim?

Oralarda mevsim yaz mı?

Bu nameler saz mı, caz mı?

Benim gönlüm kar mı, buz mu?

Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)

Kimlere sorayım? (şşşt!)

Nerelere gideyim?