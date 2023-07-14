Saz mı caz mı sözleri! Saz mı caz mı şarkı sözleri nelerdir?
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Saz mı caz mı sözleri, şarkıya eşlik etmek isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Saz mı caz mı şarkısını sözleri, şarkının listelerde yer alması ile birlikte gündemde yer aldı. Peki, Saz mı caz mı şarkı sözleri nelerdir? İşte Saz mı caz mı sözleri!
Saz mı caz mı sözleri, şarkıya eşlik etmek isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Saz mı caz mı şarkısını sözleri, şarkının listelerde yer alması ile birlikte gündemde yer aldı. Peki, Saz mı caz mı şarkı sözleri nelerdir? İşte Saz mı caz mı sözleri!
SAZ MI CAZ MI SÖZLERİ
Şarkı sözleri, insanların müziği kendi yaşamlarıyla ilişkilendirmesine ve onlara anlam katmasına yardımcı olur. İşte Saz mı caz mı sözleri;
Yanımdaki yanımda
Karşımdaki canımda
Uzaktasın uzakta
Ah! Kara sevdalar
Çeken bilir acısını
Seven sürer sefasını (oooo)
Ah! Kara sevdalar
Çeken bilir acısını
Seven sürer sefasını (oooo)
Oralarda mevsim yaz mı?
Bu nameler saz mı, caz mı?
Benim gönlüm kar mı, buz mu?
Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)
Kimlere sorayım? (şşşt!)
Nerelere gideyim?
Teselliler ney mi, mey mi?
İçiyorsak sebebi belli
Söylenenler hayır mı, şer mi?
Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)
Kimlere sorayım? (şşşt!)
Nerelere gideyim?
Yanımdaki yanımda
Karşımdaki canımda
Uzaktasın uzakta
Ah! Kara sevdalar
Çeken bilir acısını
Seven sürer sefasını (oooo)
Ah! Kara sevdalar
Çeken bilir acısını
Seven sürer sefasını (oooo)
Oralarda mevsim yaz mı?
Bu nameler saz mı, caz mı?
Benim gönlüm kar mı, buz mu?
Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)
Kimlere sorayım? (şşşt!)
Nerelere gideyim?
Teselliler ney mi, mey mi?
İçiyorsak sebebi belli
Söylenenler hayır mı, şer mi?
Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)
Kimlere sorayım? (şşşt!)
Nerelere gideyim?
Oralarda mevsim yaz mı?
Bu nameler saz mı, caz mı?
Benim gönlüm kar mı, buz mu?
Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)
Kimlere sorayım? (şşşt!)
Nerelere gideyim?
Teselliler ney mi, mey mi?
İçiyorsak sebebi belli
Söylenenler hayır mı, şer mi?
Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)
Kimlere sorayım? (şşşt!)
Nerelere gideyim?
Oralarda mevsim yaz mı?
Bu nameler saz mı, caz mı?
Benim gönlüm kar mı, buz mu?
Bilemiyorum ki, nerden bileyim? (ay!)
Kimlere sorayım? (şşşt!)
Nerelere gideyim?