Sayıştay yeni üyeleri kim oldu? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla, Sayıştay üyeliğine seçilen isimler belli oldu. Peki, Sayıştay üyeleri kim oldu? Yeni Sayıştay üyeleri kim? İşte detaylar...

SAYIŞTAY ÜYELERİ KİM OLDU?

Meclis Başkanvekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay'dan boşalan 5 üye için seçim yapıldı. AK Parti ve MHP'nin oyları ile Sayıştay'ın yeni üyeleri Erdoğan Durkut, Selim Erdem, Ramazan Selek, Mahmut Kazanve Muhterem İnce oldu.

CHP, HDP VE İYİ PARTİ OY KULLANMADI

CHP, HDP, İYİ Parti; Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sayıştay'a üye seçiminde oy kullanmayacaklarını açıklayarak, "Sayıştay, bu iktidar tarafından kör ve sağır hale getirilmiştir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, oylamayı protesto etmeyeceklerini ama oy da kullanmayacaklarını açıklayarak, "İktidar partisinin dayatmacı bir tavır takınarak muhalefetin görüş ve düşüncelerini alma ihtiyacı bile hissetmemesi durumu tarafımızdan kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.