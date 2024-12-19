SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI! 18 ARALIK Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu?

Çılgın Sayısal Loto, büyük ikramiyesiyle dikkat çekmeye devam ederken 18 Aralık çekiliş sonuçları merakla araştırılıyor. Şanslı numaraları öğrenmek için Sayısal Loto sorgulama ekranı üzerinden işlem yapmak mümkün. Milli Piyango'nun resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden çekiliş sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Haftanın kazanan numaraları ve ikramiye tutarlarının açıklanmasıyla birlikte, "Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu?" sorusu sıkça gündeme geliyor. Peki, 18 Aralık Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

SAYISAL LOTO NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango Online web sitesine gidin. Menüden "Çılgın Sayısal Loto" veya ilgili çekilişi seçin. Açılan sayfada, kazanan numaraları görüntüleyebilir veya bilet sorgulama ekranına erişebilirsiniz. Bilet numaranızı girerek kazanç durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

18 Aralık 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları:

1-31-32-49-50-75-JOKER: 52- SÜPERSTAR: 29

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ