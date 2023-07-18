Çılgın Sayısal Loto çekilişinin dün gerçekleşmesinin ardından Sayısal Loto nereye çıktı? Sayısal Loto sahibi belli oldu mu, kim oldu, büyük ikramiye ne kadar? sorularına yanıt arandı.

Sayısal Loto nereye çıktı, sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası akşamın kazandıran numaraları belli oldu. Sayısal Loto sahibi belli oldu mu, kim oldu, büyük ikramiye ne kadar?

17 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

17 Temmuz 21:30 çekilişini kazanan numaralar:

5, 30, 55, 62, 66, 78,

Joker: 79

SüperStar: 16

SAYISAL LOTO NEREYE ÇIKTI?

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 247 milyon 659 bin 481 TL oldu. Büyük ödül, 1 talihliye gitti. Ancak talihlinin ismi henüz belirtilmedi.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.