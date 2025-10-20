Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto'nun 20 Ekim 2025 Pazartesi günkü çekilişinde hangi numaraların kazandırdığı ve büyük ikramiyenin kime çıktığı da araştırılan konular arasında. İşte 20 Ekim 2025 Sayısal Loto çekilişine dair canlı sonuçlar ve anlık gelişmelerin yer aldığı takip sayfası!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto oyununda bir kolon iki bölümden oluşur: üst bölümde 34, alt bölümde ise 180 numara yer alır. Oyuncular üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 numara seçerek kolonlarını oluşturur. Dileyen birden fazla kolon oynayabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolon oluştururken sayıları kendin belirleyebileceğin gibi, "Rastgele" seçeneğini işaretleyerek sistemin otomatik olarak sayı seçmesini de sağlayabilirsin. Satış noktalarında oynanan Sayısal Loto'da kupon doldurmak istemeyenler için "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlenir ve sistem 5+1 sayıyı rastgele belirleyerek şanslı kolonunu oluşturur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, birden fazla sayı işaretleyerek farklı kombinasyonlar oluşturmanı sağlar. Üst bölümde 5'ten fazla, alt bölümde 1'den fazla numara seçilmesi durumunda sistem otomatik olarak çoklu kolon üretir. Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise 180 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

"Çoklu Çekiliş" seçeneği işaretlenerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkündür. Böylece seçilen sayılar, belirtilen çekiliş sayısı kadar geçerli olur.

İPTAL

Oynanan bir kolondan vazgeçilmesi durumunda, o kolonun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek işlem iptal edilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Salı ve Pazartesi günleri yapılır. Çekiliş sırasında 34 numara arasından 5, 180 numara arasından ise 1 numara belirlenir.

Oynadığın kolonlarda 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 kombinasyonlarını doğru tahmin edersen, kategoriye göre değişen oranlarda ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen kişi büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa, ödül eşit olarak paylaştırılır.

20 EKİM 2025 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

20 Ekim 2025 Pazartesi tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları: