Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Güncelleme:
17 Eylül 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak olan sonuçlar, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Çekilişte kazanan numaralar ve kazanılan ikramiye miktarı da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

17 Eylül 2025 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online 17 Eylül 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak ediliyor.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 18 numara bulunmaktadır. Oyuncular üst bölümden 5, alt bölümden 1 numarayı işaretler. Bir veya birden fazla kolon doldurulabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılarla, istersen de Rastgele seçeneği ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve sistem rastgele 5+1 numara belirleyerek şanslı kuponu oluşturur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları oluşturma imkânı tanır. Bir kolonda üst bölümden 5'ten fazla ve/veya alt bölümden 1'den fazla numara işaretlenirse sistem oyunu oynanmış olur. Bu durumda birden çok kolon oluşur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 18 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılabilirsin.

İPTAL

Oynamaktan vazgeçilen kolonun altındaki İPTAL kutucuğu işaretlenerek kolon geçersiz hale getirilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto, haftada 2 gün çekilir: Çarşamba ve Cumartesi. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 18 numara içinden ise 1 numara belirlenir.

Oynadığın her kolon için; 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 bilmen halinde ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen büyük ikramiyeyi alır. Aynı kategoride birden fazla kazanan olduğunda ikramiye havuzu eşit olarak paylaştırılır.

17 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

17 Eylül 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

