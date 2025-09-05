Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 6 Ağustos 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

6 Ağustos 2025 Cuma Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından açıklanacak olan Sayısal Loto sonuçları, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında. İkramiye miktarının ne kadar olduğu da büyük bir merak konusu. Sayısal Loto sonuçlarını canlı takip etmek isteyenler için bir sayfa hazırlandı.

SAYISAL LOTO OYUN KURALLARI

Kuponun bir kolonunda iki bölüm vardır:

• ÜST BÖLÜM: 34 sayıdan 5 tanesi seçilir.

• ALT BÖLÜM: 180 sayıdan 1 tanesi işaretlenir.

Bir ya da birden fazla kolon doldurulabilir. Her kolonun bedeli 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Kuponunu manuel doldurmak istemezsen, SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilirsin. Böylece sistem, rastgele 5+1 sayı seçerek şansına özel kolon oluşturur.

SİSTEM OYUNU

Daha fazla ihtimal yaratmak için bir kolonda 5'ten fazla üst numara ve/veya 1'den fazla alt numara işaretlenebilir. Bu seçimlerle sistem çoklu kombinasyonlar oluşturur.

• Üst bölümde en fazla 10 sayı,

• Alt bölümde ise 180 sayı işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

"Çoklu Çekiliş" kutucuğu işaretlenirse, aynı kupon birden fazla çekilişe katılabilir.

KOLON İPTAL ETME

Bir kolonun geçerli olmaması istenirse, o kolonun altındaki "İPTAL" kutucuğu işaretlenerek iptal edilebilir.

ÇEKİLİŞ GÜNLERİ VE KAZANMA ŞANSI

Sayısal Loto, haftada iki kez çekilir. Çekilişte:

• 34 sayılık küreden 5 rakam,

• 180 sayılık küreden 1 rakam belirlenir.

Kazanç şansı; oynanan kolonun şu eşleşmeleri yakalamasıyla doğar:

5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1.

En büyük ikramiyeyi 5+1 bilen kazanır. Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa ödül eşit bölüştürülür.

6 AĞUSTOS 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 Ağustos 2025 tarihli çekiliş sonuçları henüz açıklanmamıştır. Sonuçlar açıklandığında resmi kanallardan duyurulacaktır.