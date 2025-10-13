Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 13 Ekim 2025 Pazartesi? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bu haftaki Sayısal Loto çekilişi için "13 Ekim 2025 sonuçları açıklandı mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Piyango Online'ın resmi açıklaması beklenirken, vatandaşlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden çekiliş detaylarına ulaşmak istiyor. Kazandıran numaralar, büyük ikramiyenin tutarı ve talihlilerin sayısı da çekiliş sonrası en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. İşte, 13 Ekim 2025 Pazartesi Sayısal Loto canlı sonuç sayfasına dair merak edilen ayrıntılar!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da her kolon iki bölümden oluşur: üst kısımda 34, alt kısımda ise 180 numara yer alır. Oyuncular, üst bölümden 5 ve alt bölümden 1 numara seçerek bir kolon oluşturur. İsteyenler birden fazla kolon oynayabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu dilersen kendi seçtiğin numaralarla oluşturabilir, dilersen de "Rastgele" seçeneğini işaretleyerek sistemin otomatik olarak belirlediği sayılarla şansını deneyebilirsin. Bayilerde oynanan kuponlarda "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlendiğinde sistem 5+1 rastgele numara belirler ve senin için şanslı kolon hazırlar.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, birden fazla kombinasyon oluşturmak isteyenler için geliştirilmiştir. Bir kolonda 5'ten fazla üst numara veya 1'den fazla alt numara işaretlendiğinde devreye girer. Bu sayede farklı kombinasyonlardan oluşan birden fazla kolon oluşturulur. Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise 180 numara seçilebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

"Çoklu Çekiliş" seçeneğini işaretleyerek aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkündür. Bu özellik, sürekli oynayanların her çekilişi takip etmesine kolaylık sağlar.

İPTAL SEÇENEĞİ

Oynadığın kolonlardan herhangi birini geçersiz kılmak istersen, o kolonun alt kısmındaki "İptal" kutusunu işaretlemen yeterlidir. Böylece o kolon çekilişe dahil edilmez.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri yapılır. Her çekilişte 34 numaralık küreden 5, 180 numaralık küreden ise 1 numara çekilir.

Oynadığın kolonlardaki numaralar çekilişte çıkan sayılarla eşleşirse farklı kategorilerde ikramiye kazanabilirsin. 5+1 bilen büyük ikramiyenin sahibidir. Diğer ödül grupları ise 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 ve 0+1 şeklindedir. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması halinde ikramiye havuzu eşit olarak paylaştırılır.

13 EKİM 2025 PAZARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ekim 2025 Pazartesi tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar ve ikramiye tutarları duyurulacaktır.